Jaime Altozano desmenuza las claves de la controversia alrededor de “Flowers”, el hit con el que ella habría plagiado el “When I Was Your Man” de él.

Se publicó un estudio hace unos años que afirmaba que las melodías disponibles no utilizadas aún al alcance de los músicos eran finitas. Que tras varias décadas de música popular, el catálogo empezaba a agotarse. Quizá esa sea una de las razones por las cuales las acusaciones de plago, los parecidos razonables y otras similitudes controvertidas se multiplican en el tiempo. Miley Cyrus y Bruno Mars protagonizan la última polémica.

Algunos casos son francamente flagrantes. Otros, más discutibles. Y como no hay forma de establecer un criterio definitivo, porque salvo que se estén utilizando samplers de otras canciones, no siempre es fácil deslindar dónde acaba el mimetismo y dónde empieza la copia descarada, algunas de estas polémicas acaban en los juzgados. Otras veces, directamente en los medios de comunicación. Pero lo que siempre es instructivo es escuchar a voces autorizadas que, al menos por sus conocimientos y por cómo los exponen, saben de esto.

Ese es el caso de Jaime Altozano, el productor, divulgador musical y youtuber madrileño de 29 años que lleva ya algún tiempo difundiendo interesantes razonamientos musicales para explicar no solo el éxito de determinados artistas, sino también entrevistas exclusivas (como la que ofreció con Rosalía el año pasado) o las claves del supuesto plagio que Miley Cyrus ha hecho de una canción de Bruno Mars. En concreto, se dice que su hit “Flowers” podría ser una copia del “When I Was Your Man” de Bruno Mars. Os dejamos con el video completo para que podáis juzgar por vosotros mismos.