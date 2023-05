Esta precuela de Los Bridgerton incluye además versiones instrumentales de clásicos del pop moderno de artistas como Beyoncé, SZA o Whitney Houston.

La reina Charlotte

Queen Charlotte llega a la pantalla como una precuela de la exitosa serie de Netflix Los Bridgerton, basada en los libros de Julia Quinn. Esta nueva producción nos lleva al Londres del siglo XIX para conocer los aciertos y desaciertos de los ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton mientras intentan encontrar el amor en medio de las críticas de la alta sociedad.

El estreno ha sido uno de los más esperados del mes de mayo, y no es para menos. La nueva serie cuenta la fascinante historia de cómo la alteza de Inglaterra conoció y se casó con el rey George. La joven muchacha, en un principio, trató de evitar a toda costa casarse con un hombre que apenas había conocido horas antes, siguiendo el consejo de su hermano.

Esta emocionante precuela nos brinda una visión más profunda del trasfondo de la serie original.

Éste, a su vez, había tenido que hacerse cargo de ella y del resto de los bienes familiares tras el fallecimiento de sus padres. La trama promete ser tan emocionante como la de la serie original, llevándonos de nuevo al cautivador mundo de la alta sociedad londinense del siglo XIX.

Banda sonora de la serie

Pero si por algo destaca esta precuela es por su interesante banda sonora. Esta incluye una nueva versión de “If I Ain’t Got You” de Alicia Keys. La reimaginada If I Ain’t Got You (Orchestral Version) de Alicia Keys con la Queen Charlotte’s Global Orchestra, se grabó con una orquesta de más de 70 músicos, formada íntegramente por mujeres negras.

Esta reedición coincide, además, con el 20º aniversario del lanzamiento de la canción. Una fecha redonda que sirve como homenaje a uno de los temas más destacados de la artista americana. El álbum incluye versiones instrumentales de clásicos del pop moderno de Beyoncé, SZA o Whitney Houston, entre otros.

Además, está disponible el álbum Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Soundtrack from the Netflix Series) el score de la serie a cargo del compositor Kris Bowers, que vuelve al mundo de Bridgerton tras haber compuesto las bandas sonoras de la primera y la segunda temporada de la exitosa serie. Bowers ha logrado crear el sonido clásico y a la vez contemporáneo, sinónimo de la serie, ofreciendo una vez más una nueva colección de música fresca acorde con la historia, los temas y los personajes de la precuela.

Netflix y los hits icónicos

No es de extrañar que los grandes lanzamientos de Netflix vengan acompañados de icónicos hits. Otro caso interesante lo encontramos en Stranger Things, que recuperó “Running Up That Hill” de Kate Bush para remarcar el inigualable poder redentor de la música en esa complicada fase vital que es la adolescencia.