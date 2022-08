Beyoncé, Lizzo, Rosalía, Dawes, Stella Donnelly, Alice Merton o The 1975 engrosan nuestra lista de reproducción de agosto, tu compañera de viaje ideal, si es que aún tienes vacaciones o unos días libres por delante.

Suenan voces blancas. Guitarras. Ritmos secos. Alguna sección de viento. Es pop. Es (algo) rock. Cantan hombres. Luego, mujeres. La edad media de nuestros protagonistas va bajando conforme se acerca el ecuador de esta playlist. Pero cuando a Alice Merton (28 años) le sucede Ben Harper (52), ya no queda más remedio que aceptar que la edad es solo un estado mental. Que el talento no atiende a lo que dice el carnet de identidad.

El ritmo se acelera. Las canciones deparan más texturas. Se vuelven más elásticas. Cuando crees que la cosa va de voces negras, comparece Matthew Healy para decirte, al frente de sus The 1975, que el color de la piel también es un estado mental. Y que hay negros que suenan más rígidos que un Geyperman y blancos con un sentido del groove que te tumba.

Ya en la recta final emerge una de las grandes reinas. O la reina, directamente. Beyoncé. Asistida por otra reina (del pasado) como es Grace Jones, y respondida por otra firme aspirante a reina, Rosalía, con quien se la compara con frecuencia, quizá sin advertir que ambas ya han creado universos musicales que apenas se rozan, que cada vez tienen menos que ver entre sí. Y cuando han pasado cuarenta minutos, llega esa preciosa balada de Invisible Harvey que es una de las mejores canciones publicadas en España a lo largo de este 2022.

Es nuestra lista de reproducción del mes de este agosto. Elástica, desprejuiciada, fresca, exuberante. Trece canciones que van de Dawes a Invisible Harvey, pasando por Josh Rouse, Stella Donnelly, Kaytranada, Lizzo o Young Friend. 43 minutos y 33 segundos. No es necesario más. Lleváosla de viaje si tenéis vacaciones o unos días libres por delante. Reproducidla en vuestro móvil, tablet o PC, y engachadla a unos buenos baffles si tenéis la suerte de disfrutar de un rato en una buena terraza o en una piscina. Adentraos en la discografía de aquellos músicos a quienes aún no conocíais. Disfrutadla, en resumen. Qué os vamos a decir que ya no sepáis.