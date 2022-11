El trío sevillano publica un tercer álbum avalado por la producción de Guille Mostaza y canciones como esta balada.

Se hacían llamar Victoria Ford hasta que llegó la pandemia. Fue entonces cuando se replantearon todo. Habían publicado un par de discos: Grandes Éxitos, Mejores Descartes (2019) y una versión remezclada llamada Grandes Éxitos, Mejores Remixes (2020), en la que contaban con Nacho Canut, Eme DJ & David Van Bylen, David Kano, Los Pilotos, We Are not DJs como colaboradores. Pero su siguiente paso lo iban a dar simplemente como Victorias.

El fruto del giro operado por este trío sevillano es Un puño amable (Lunar Discos, 2022), un disco producido por Guille Mostaza en el que asumen la influencia de bandas como Nueva Vulcano, Mujeres o La Plata. Sus canciones se suceden a ritmo de post punk fibroso, pero el protagonismo de los sintetizadores y lo pegadizo de muchos de sus estribillos también enlaza con esos grupos del indie español de la úlima década que aparecen encabezando multitud de grandes festivales.

Esta “Fin de fiesta”, que es su último videoclip, es en realidad la excepción que confirma la regla, porque es prácticamente una balada. “La lenta del disco”, como ellos mismos la definen. “Las baladas tienen algo mágico que conecta con cualquier generación, te invitan a estar atento a la letra, fijarte en los detalles y van directas a la patata”, dicen Victorias sobre ella.

El videoclip ha sido realizado por Lucas Hope, quien hace poco se encargó de los últimos videos de Cala Vento y es colaborador habitual de Rigoberta Bandini. Victorias presentarán este disco el próximo 27 de enero en la sala Mandalar de Sevilla.