Si os gusta la elegancia nocturna de The xx, James Blake o Rhye, os seducirá la música de este dúo de productores y cineastas de origen serbio.

Elegancia, estilo, sensualidad, nocturnidad, cualidades cinemáticas… todo eso es lo que tiene la música de ZNTNDR, el casi impronunciable nombre de este proyecto musical, formado por los serbios Jovan Todorovic e Ilija Duni: los dos hombres que aparecen en la foto que encabeza esta entrada. El primero vive en Nueva York; el otro en Belgrado.

Si hacéis la prueba de googlear su nombre os daréis cuenta de que rápidamente aparece la palabra “Santander” en el buscador. Fonéticamente se parecen, y memorizar el nombre de la capital cántabra puede ser una buena técnica mnemotéctina para acordar de ellos, aunque en realidad ZNTNDR no tengan nada que ver con eso: es una abreviación de Zenith & Nadir, que son dos palabras de origen árabe que aluden a dos puntos imaginarios que se sitúan por encima y pode debajo, respectivamente, de la esfera celeste.

Está claro que el dúo no nos lo pone muy fácil para seguirles, pero vale la pena el intento. Su álbum de debut, Pieces Of Things That Come To Life (2022), es una delicia que gustará a los seguidores de The xx, por ejemplo. Y les avala su multidisciplinariedad: Jovan Todorovic, su vocalista, es productor y cineasta, mientras que Ilija Duni es también productor, informático, ingeniero de sonido y uno de los principales renovadores de la escena indie balcánica, desde que militara en grupos como Petrol o Ti.

De hecho, puede decirse que su música combina parte de esa herencia folk de su país con las tendencias globales de la música electrónica, y el videoclip de esta canción, “Untitled Us”, dirigido por el propio Todorovic, es una buena muestra. De hecho, se suma al dúo un tercer miembro de facto, aunque no aparezca en las fotos promocionales: el productor y mezclador Alex Epton, hombre de cabecera del sello XL Recordings, quien ha trabajado para FKA twigs, Jamie xx, Vampire Weekend, Skepta, The Kills, Kele Okereke, Björk, Charlotte Gainsbourg, Thom Yorke, TV on the Radio, Lily Allen o Kylie Minogue.

Conviene seguirles la pista. Nosotros lo haremos, sin duda.