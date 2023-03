Seleccionamos diez composiciones, de ayer y de hoy, que han proyectado la sombra del feminismo a través de distintos prismas.

El feminismo es un movimiento tan diverso históricamente, tan poliédrico y tan de amplio recorrido, que son muchas las visiones que pueden tenerse de él. La música pop lleva décadas filtrando mensajes de empoderamiento y de liberación sexual, y esta selección de diez canciones que hemos escogido es solo una de las muchas que, lejos de estereotipos y tópicos, nos puede deparar.

“Tatuaje” (1941), de Concha Piquer

No mucha gente sabe que la copla fue, durante mucho tiempo, un arma de emancipación femenina. Una género que desafiaba a las convenciones, pese a que luego cuarenta años de dictadura hicieran que se la asociase a connotaciones más rancias. En absoluto lo era esta canción escrita por Quintero, León y Quiroga, que ponía en boca de Concha Piquer (luego vinieron Rocío Jurado, Carlos Cano o Maria Rodés) esta historia de una mujer que fuma, se tatúa, frecuenta tabernas hasta entonces reservadas para hombres y se enamora de quien no debe.

“Respect” (1967), de Aretha Franklin

Curiosamente, la escribió un hombre. Pero fue una mujer quien la popularizó, dándole un nuevo significado. Otis Redding la firmó en 1965, pero Aretha Franklin la convirtió en un huracán poco después: la grabó el día de San Valentín de 1967. Cambió algunas partes de su letra y se convirtió en un himno multiusos, que entonces servía tanto para el movimiento por los derechos civiles como por la primera ola feminista. No suele faltar en cualquier tipo de celebración.

“I’m Every Woman” (1978), de Chaka Khan

Seguro que, llegados a territorio de música disco, muchos y muchas esperabais que nos decantáramos por el socorrido “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, que también sirve lo mismo (como la de Aretha Franklin) para un roto que para un descosido. Pero hemos preferido reivindicar a la gran Chaka Khan con esta canción firmada por un matrImonio, el de Nicolas Ashford y Valerie Simpson (uno de los grandes tándems compositores de siempre), que reivindica el papel de la mujer como la persona que mantiene a la pareja en pie. La que lleva sobre sus hombros casi todo su peso. La letra no la escribió Valerie, no. La hizo Nick.

“I’m Coming Out” (1980), de Diana Ross

“Estoy saliendo afuera”, traducción espartana del título de esta canción, ha sido visto durante décadas como un sinónimo de “estoy saliendo del armario”, y esa es la razón por la que este hitazo de Diana Ross ha sido adoptado como un emblema por parte de la comunidad LGTBI. Tiene sentido, porque Nile Rodgers, su escritor y productor, alma mater de los enormes Chic, ha dicho alguna vez que se inspiró en las drag queens que acudían a algunas discotecas de Nueva York vestidas como Diana. Seguramente fue este el molde del que saldrían otras divas discos adoradas por la comunidad gay, como Kylie Minogue, Dua Lipa o Lizzo, cuya “It’s About Damn Time” (2022) hace un clarísimo guiño en su letra a este tema. Para Diana fue, en cualquier caso, un clamor de liberación personal, que además cimentó su gran obra maestra.

“Nasty” (1986), de Janet Jackson

El destino no parecía reservarle la gloria a la hermana de Michael, hasta que en 1986 decidió tomar firmemente las riendas de su carrera, contratar a Jimmy Jam y Terry Lewis como productores (sin ellos no se entendería el pop de consumo de finales de los ochenta), llamar a su disco Control y plantarle cara en plena calle a dos capullos machistas que estaban hablándole en tono vejatorio y perdonavidas: la anécdota se convirtió en “Nasty”. Los asquerosos eran ellos, claro. Sin duda. Y no eran los únicos. Formidable música de baile con mensaje para uno de los mejores discos de la década de los ochenta.

“Bad Girls” (2012), de M.I.A.

Hay otra “Bad Girls” francamente emblemática: la que firmó Donna Summer en 1979. Esa mina que fue la música disco. Un mensaje que también moduló Cyndi Lauper en “Girls Just Wanna Have Fun” (1983). Pero la tamil M.I.A. le dio un nuevo significado con su particular fusión de hip hop, dancehall y sonoridades hindúes. Missy Elliott y Azealia Banks se postularon para remezclarla, junto a la propia M.I.A., pero no sabemos muy bien por qué razón aquel remix no llegó a buen puerto.

“Lisístrata” (2015), de Gatta Catana

Ana Isabel García Lorente, más conocida como Gatta Catana, nos dejó en 2017. Tenía solo 26 años. Fue una de las figuras más singulares e interesantes del hip hop y, por extensión, de la música española de la última década. Entre otras cosas, por marcarse todo un alegato feminista como este, en el que rap y poesía se dan la mano bajo el nombre de la clásica comedia griega de Aristófanes, con referencias a Silvia Federicci o Rosa Luxemburgo. La Mala Rodríguez ya había marcado el camino con “Nanai” (2007), pero lo de Gata Cattan ya es feminismo sin un solo gramo de postureo.

“Your Dog” (2018), de Soccer Mommy

Las bilbaínas Vulpes adaptaron el clásico de The Stooges para cantar en grito aquello de “me gusta ser una zorra”, a principios de los ochenta, y con el tiempo han acabado siendo muchas las mujeres que han transmitido un mensaje similar desde una literalidad opuesta: la de “no quiero ser tu perro”. Entre ellas, la norteamericana Soccer Mommy, una de las mejores herederas del inspirador feminismo indie rock que Liz Phair pregonó en los años noventa.

“Not My Reponsibility” (2020), de Billie Eilish

Billie Eilish se hartó de que mucha gente se metiera con su vestimenta. Si enseñaba, porque enseñaba. Si no enseñaba nada, porque no lo hacía. Que si esa prenda le quedaba mal, que si no se maquillaba… decidió que se acabó. Y publicó este contundente y hermoso monólogo musical de casi cuatro minutos, para reivindicar su derecho a lucir como le plazca, sin estar continuamente sometida a la dictadura de los estereotipos sexistas.

“Flowers” (2023), de Miley Cyrus

Si su hombre no le regala flores, se las regala ella misma. Parece que a Liam Hemsworth no le ha hecho mucha gracia. Tampoco a Bruno Mars, por motivos muy diferentes. El caso es que esta canción de Miley Cyrus es el himno autoafirmativo y empoderado de lo que llevamos de 2023, por aclamación popular. Y eso no se atiene a discusión.