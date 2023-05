Un nuevo single que demuestra la versatilidad sonora del artista, mezclando géneros e influencias sin miedo.

Swallow X

Reviviendo las sensaciones de euforia que provocaba allá por los dos mil la icónica banda Green Day con su ya convertido en himno Wake Me Up When September Ends, Swallow X presenta despiértame cuando todo acabe, una canción que toma esta misma inspiración y la lleva al presente, tiñéndola de hyperpop, punk-rock y melancolía.

El track, producido por el propio artista, está liderado por una guitarra eléctrica y una batería que llenan la pista de sonidos punk-rock, mezclados con el característico toque hyperpop del melillense, y sumado a una letra que consigue hacer de una crisis existencial un momento perfecto para desinhibirse.

Swallow X ha producido él mismo el propio track

despiértame cuando todo acabe se suma a la lista de canciones y colaboraciones que Swallow X ha ido regalando estos últimos meses, desde TOKYO junto a la reina del género virtual Rakky Ripper o su más reciente lanzamiento, I don’t wanna go out junto al artista ruso 44neverluv. Así, Swallow X continúa explorando los límites de los géneros musicales, mezclándolos y creando piezas innovadoras aunque siempre fieles a su esencia.

En 2018, Swallow X debutó en el mundo de la música con su primer mixtape, ‘Sad iPhone Recordings’. Desde entonces, ha lanzado numerosos proyectos, consolidándose como uno de los artistas emergentes más prometedores del mercado. Además de las letras brillantes y personalizadas de sus canciones, sus videoclips son una verdadera obra de arte que sumerge al espectador en el vibrante y personal mundo del artista.