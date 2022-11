Una entrevista abrumadoramente sincera con la artista, acompañada de una sesión de fotos exclusiva, destaca en el segundo número de nuestra revista, dedicado al sexo.

Los últimos dos años han supuesto un salto de gigante para Zahara Gordillo (Jaén, 1983). PUTA (2021) fue uno de los discos más sorprendentes, descarnados y sinceros del año pasado, hasta el punto de que en REPUTA (2022) reformuló su contenido de forma brillante junto a compañeros como Alizzz, Carolina Durante, María José Llergo, Rodrigo Cuevas o Shego.

Son dos trabajos que surgen de un doloroso proceso personal. De la superación de experiencias traumáticas en su pasado, algunas de ellas ligadas al sexo como fruto de relaciones tóxicas. Un striptease emocional que se palpaba en los surcos del disco, pero cobra una nueva dimensión en la amplia y apasionante entrevista mantenida con Ana Gea, que ya puedes leer completa si adquieres el #2 de nuestra revista en papel. Una charla tremendamente sincera, con una exclusiva sesión de fotos de Alfredo Arias. Sin tabúes. Sin cortapisas.

¿Sentiste temor al exponerte en una letra, al incluir por ejemplo la palabra follar?

Lo sentí… ¿Cómo iba a decir follar? No me atrevía. Ahora es todo lo contrario y me pregunto ¿pero puede haber algo más bonito?…

(puedes leer el contenido íntegro de la entrevista en el #2 de Mússica)