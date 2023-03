Seleccionamos una decena de excelentes novedades publicadas en las últimas semanas.

Harían falta varias vidas para escuchar todo lo que nos apetece. O directamente no dormir, en el caso de que nos conformemos con aprovechar la que tenemos por delante.

Las novedades se suceden sin descanso, y como es prácticamente imposible llegar a todo, aquí te hacemos parte del trabajo previo y seleccionamos diez discos publicados en las últimas semanas, tanto nacionales como internacionales.

Pop, rock, post punk, synth pop, soul, r’n’b, folk música de baile y algunas cosas más, facturadas por músicos que tienen entre 22 y 66 años. Disfrutadlos.

Caroline Polachek – Desire, I Want To Turn Into You (Perpetual Novice)

Accesibilidad y experimentación. Comercialidad y espíritu de aventura. Melodías pegadizas y complejas. Producciones inusuales y estribillos elásticos. El mainstream de los últimos diez años no es lo que era: con todas sus excepciones, es más impredecible, abigarrado y -entre comillas- arriesgado de lo que era hace décadas. Y la norteamericana Caroline Polachek, que igual te puede recordar a Dua Lipa que a Grimes, es una de sus grandes razones. Con sus irregularidades.

Fino Oyonarte – Arrecife (Buenaventura)

El bajista de Los Enemigos se consolida como uno de los autores más interesantes y singulares del rock en castellano con un enorme segundo disco en solitario, marcado en lo lírico por la sombra del paso del tiempo y la pérdida de seres queridos y en lo sonoro por las sombras de Brian Wilson, The Beatles, Elliott Smith o Nick Cave. Honesto, sincero, sensible y también, por qué no, sabio.

Yo La Tengo – This Stupid World (Matador /Popstock!)

Inmunes al desgaste, con casi cuarenta años de carrera. Un decimoséptico disco que enueva la capacidad del trío para chorrear gotones de emoción exprimiendo mantras eléctricos. Para domar borrascas de alta gradación voltaica. También para hipnotizar con esos teclados que parecen de juguete. Para seducir con percusiones tan secas como el esparto. Para seguir siendo ellos mismos. Basta con eso.

La Paloma – Todavía no (La Castanya)

Sorpresa mayúscula la del primer disco de este joven cuarteto madrileño de la zona de Bravo Murillo, calle a la que ya dedicaron su canción más escuchada hasta hoy. No porque no apuntaran alto en su EP o en sus directos, sino porque no esperábamos que dieran con un disco tan completo e inspirado en tan poco tiempo. Si te gusta el rock embravecido de Nueva Vulcano, Pavement, Dinosaur Jr o Cala Vento, esta bien puede ser tu nueva banda española favorita.

Kelela – Raven (Warp/Music As Usual)

Hace tiempo que esta norteamericana de 39 años se postula a ingresar en el olimpo de las mejores artistas de música negra de las últimas décadas: ese imaginario podio en el que estarían Beyoncé, Lauryn Hill, Janet Jackson o Erykah Badu. Y nunca ha estado más cerca que con este disco, espléndida amalgama de r’n’b moderno, soul futurista y música de baile adaptada al momento presente. Un trabajo no solo disfrutable, sino importante.

Tennis – Pollen (Mutually Detrimental/Popstock!)

La pareja (sentimental y artística) que forman Alaina Moore y Patrick Riley en Denver (EE.UU.) bien pueden ser los Everything But The Girl del indie pop de la última década. Suenan dulces, radiantes y más inspirados que nunca en este sexto álbum, que es el que podría (debería) hacerles llegar a públicos mucho más amplios. Una delicia.

Los Manises – Todas son correctas (Montgrí)

Originales, hipnóticos, indescifrables y bailables. Así con Los Manises, el dúo ilicitano compuesto por Rubén Soler y Víctor Clemente. Sus composiciones, poseídas por un ritmo tribal, parecen fruto de la improvisación en el estudio, pero revelan un profundo conocimiento del material que manejan y de cómo moldearlo. Son todo aquello que grupos como Foals solo logran llevar a cabo de forma epidérmica y superficial.

Shame – Food For Worms (Dead Oceans/Popstock!)

Poco, muy poco se habla de Shame. Al menos en comparación con otras bandas post punk que son compañeras generacionales (Squid, Black Country, New Road o black midi, por ejemplo). Puede que no sea tan originales como ellos, pero sus tres discos trazan una clara curva ascendente y sus directos son tremendos. Este es otro nuevo paso adelante.

dani- Posdata (El Volcán Música)

Daniela Díaz Costas, tiene 23 años, procede de Vigo, y le pirra la música de Pet Shop Boys, ABBA, Rufus Wainwright, Angele, The Beach Boys, Jeanette, Oasis, New Order, Charli XCX o Joe Crepúsculo. Todo eso se refleja en este extraordinario segundo álbum, repleto de canciones contagiosas, que fluyen con extrema naturalidad.

Sabrina Bellaouel – Al Hadr (InFiné)

Entre las mayores influencias de esta francesa de origen argelino de 32 años figuran Jill Scott, Radiohead, Sade o Timbaland, y todo eso se traduce en un fascinante álbum de debut que funde soul, r’n’b, house y raï con encomiable destreza. Podremos verla en la próxima edición del Sónar.